Merve Boluğur türbeye gidip başını örttü... O karesi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

MYNET-2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası bir türlü toparlayamadığı konuşulan Merve Boluğur 2022 yılında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Mutluluğu çok kısa süren Merve Boluğur evlendikten sadece 53 gün sonra boşanmıştı. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti.

TÜRBEYE GİDİP PAYLAŞTI

Merve Boluğur, başını örtüp Yahya Efendi Türbesi'ne gitti. O karesini 'bugün yaydığı enerji ve manevi olarak çok güçlü olduğuna inandığım bir yerdeydik... İnanılmaz huzur hissettik.. Allah dualarımıza icabet etsin inşallah' notu ile paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu karesi kısa sürede gündem olurken Boluğur'a 'başörtüsü çok yakışmış', 'çok sempatik ve çok doğal biri', 'tesettür yakışmış tamamen mi kapansanız' gibi yorumlar yapıldı.