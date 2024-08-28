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  4. Merve Boluğur türbeye gidip başını örttü... O karesi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Merve Boluğur türbeye gidip başını örttü... O karesi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 12:24
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Bir dönemin büyük ilgiyle izlenen dizisi Acemi Cadı ile şöhreti yaklayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Boluğur şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Türbeye gidip başını örten ünlü ismin o karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Boluğur'u gören herkes aynı şeyi söyledi...

Merve Boluğur türbeye gidip başını örttü... O karesi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

MYNET-2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası bir türlü toparlayamadığı konuşulan Merve Boluğur 2022 yılında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Mutluluğu çok kısa süren Merve Boluğur evlendikten sadece 53 gün sonra boşanmıştı. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti.

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TÜRBEYE GİDİP PAYLAŞTI

Merve Boluğur, başını örtüp Yahya Efendi Türbesi'ne gitti. O karesini 'bugün yaydığı enerji ve manevi olarak çok güçlü olduğuna inandığım bir yerdeydik... İnanılmaz huzur hissettik.. Allah dualarımıza icabet etsin inşallah' notu ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu karesi kısa sürede gündem olurken Boluğur'a 'başörtüsü çok yakışmış', 'çok sempatik ve çok doğal biri', 'tesettür yakışmış tamamen mi kapansanız' gibi yorumlar yapıldı.

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Merve Boluğur
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