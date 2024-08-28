Samsung Marka Haftası başladı! Telefondan tablete indirimdeki ürünleri sizin için seçtik

Samsung, dünya çapında pek çok kullanıcının favorisi olmayı başaran telefonlar, tabletler, saatler ve daha pek çok akıllı ürün üreterek teknoloji dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Markanın en yeni ve sevilen serisi de şüphesiz Galaxy! Öyle ki Galaxy serisine ait ürünler adeta yok satıyor. Siz de teknolojiyi kullanıcı dostu özelliklerle birleştiren Samsung'un çok satan Galaxy serisine ait telefon ve tabletleri Marka Haftası'na özel indirimlerle keşfetmek isterseniz, detaylar yazımızda sizi bekliyor.
Kullanıcılar ne diyor?
"Tableti annem için aldım. Sosyal medya & oyun oynama tarzındaki tüketimler için ideal. Ben de Tab S9 Ultra modelini kullanıyorum. İkisi arasında gözle görülür en büyük fark ekran kalitesi ve tabiki boyut farklılıkları. Günümüz için 6 GB RAM yeterli olsa da ne kadar iş yapacağını hep birlikte göreceğiz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Büyük ekran olması nedeni ile tercih ettim ve iyi ki Samsung almışım. Hızlı ve ekran parlaklığı çok iyi, çok memnunum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Öncelikle Amazon'a teşekkür borçluyum. Bu ürünü bir kaç ay önce yine buradan almıştım ama sanırım cihazla ilgili bir sorundu, acayip ısınma ve pil sorunu yaşadım iademi kabul ettiler hemen. Bir süre sonra tekrar sipariş ettim, şu an her şey harika. Bu zamanda alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü. İmkanı olan kaçırmasın derim. Teşekkürler Amazon."
Kullanıcılar ne diyor?
"10 yıldız. Görüntü, ses... İyi ki almışım, teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kaliteli ürün ve tablete çok iyi uyum sağlıyor. Ucuz alternatiflerini denemedim ama sorunsuzluk arıyorsanız tercih edilebilir."
Bu içerik 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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