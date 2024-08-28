Samsung Marka Haftası başladı! Telefondan tablete indirimdeki ürünleri sizin için seçtik

Samsung, dünya çapında pek çok kullanıcının favorisi olmayı başaran telefonlar, tabletler, saatler ve daha pek çok akıllı ürün üreterek teknoloji dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Markanın en yeni ve sevilen serisi de şüphesiz Galaxy! Öyle ki Galaxy serisine ait ürünler adeta yok satıyor. Siz de teknolojiyi kullanıcı dostu özelliklerle birleştiren Samsung'un çok satan Galaxy serisine ait telefon ve tabletleri Marka Haftası'na özel indirimlerle keşfetmek isterseniz, detaylar yazımızda sizi bekliyor.

1. Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet Açık Yeşil 6 GB RAM, 128 GB Depolama (Samsung Türkiye Garantili)

Kullanıcılar ne diyor?

"Tableti annem için aldım. Sosyal medya & oyun oynama tarzındaki tüketimler için ideal. Ben de Tab S9 Ultra modelini kullanıyorum. İkisi arasında gözle görülür en büyük fark ekran kalitesi ve tabiki boyut farklılıkları. Günümüz için 6 GB RAM yeterli olsa da ne kadar iş yapacağını hep birlikte göreceğiz."

"Ders çalışmak ve kitap okumak üzerine aldım ben. 3 tane arkadaşımda da bu tabletten var. Çok memnun kaldım. İncecik, hafif. Kullanımı kolay. Samsung kalitesi. Kesinlikle tavsiye ederim."

2. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet 12 GB RAM, 512 GB Hafıza, Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili)

Kullanıcılar ne diyor?

"Büyük ekran olması nedeni ile tercih ettim ve iyi ki Samsung almışım. Hızlı ve ekran parlaklığı çok iyi, çok memnunum."

"Harika bir ürün ve aynı gün mükemmel teslimat ile hemen geldi, teşekkürler Amazon."

3. Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB | 8 GB RAM Cep Telefonu, Siyah (Samsung Türkiye Garantili)

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle Amazon'a teşekkür borçluyum. Bu ürünü bir kaç ay önce yine buradan almıştım ama sanırım cihazla ilgili bir sorundu, acayip ısınma ve pil sorunu yaşadım iademi kabul ettiler hemen. Bir süre sonra tekrar sipariş ettim, şu an her şey harika. Bu zamanda alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü. İmkanı olan kaçırmasın derim. Teşekkürler Amazon."

"Benim eski telefonum Samsung Note olduğu için Samsung alışık olduğum ve çok memnun olduğum bir marka . S23 Ultra yapay zeka kullanımına olanak tanıyor. Bu nedenle seçtim. Fiyat kalite dengesi açısından çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim."

4. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama (Samsung Türkiye Garantili)

Kullanıcılar ne diyor?

"10 yıldız. Görüntü, ses... İyi ki almışım, teşekkürler."

"Ekranı gerçekten tatminkar, aklınızdaki soruya cevap budur. Samsung kalitesi."

5. Samsung Galaxy Tab S9 / S9 FE Mousepadli Klavyeli Kapaklı Kılıf - Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ürün ve tablete çok iyi uyum sağlıyor. Ucuz alternatiflerini denemedim ama sorunsuzluk arıyorsanız tercih edilebilir."

"El izi asla bırakmıyor ve muazzam kaliteli."

Bu içerik 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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