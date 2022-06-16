Merve Boluğur, Türkan Şoray'la ilgili hiç kimsenin bilmediğini anısını anlattı! "Beni sevmedin sanırım..."

Bir süredir oyunculuğa ara veren ve Youtube'da yayınladığı videolarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni çıkardığı 'Şşşt' isimli parçasıyla gündem olan güzel oyuncu, son paylaştığı videosunda ise oynadığı dizileri yorumladı. Merve Boluğur'un Türkan Şoray ilgili anısı ise herkesi şaşkına çevirdi.

TÜRKAN ŞORAY'LA İLGİLİ ANISI OLAY YARATTI

Güzel oyuncu Merve Boluğur, dün Youtube kanalından yayınladığı videoyla samimi açıklamalarda bulundu. Kanalında oynadığı dizileri yorumlayan Merve Boluğur'un, Aşk Yeniden dizisinde yaşadığı ünlü oyuncu Türkan Şoray'la ilgili anısı ise dikkat çekti.

Merve Boluğur açıklamasında, "Türkan Hanım'la şöyle bir anımız var. Sen benimle niye konuşmuyorsun, küs müsün bir sorun mu var diye beni yanına çağırmıştı. Beni sevmedin sanırım dedi. Yok dedim sevmemek değil size karşı o kadar çok utanıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum ki o yüzden böyleyim dedim. O benim soğukluğumu aslında onu sevmiyorum olarak algılamış. Aslında benim o soğukluğum heyecan ve ne yapacağımı bilememe tedirginliğiydi." sözleriyle dikkat çekti.





