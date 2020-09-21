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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı, Burcu Özberk yüzünden geri dönmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Merve Boluğur ile yollarını ayırdıktan sonra Instagram hesabından Burcu Özberk'in fotoğrafına yorum yapan Burak Dayı, ünlü oyuncunun takipçilerinden linç yedikten sonra Instagram hesabını sildi.

Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı, Burcu Özberk yüzünden geri dönmüyor!

Merve Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı. Güzel oyuncunun takipçileri tarafından eleştirilen Burak Dayı Instagram hesabını kapattı ve bir daha da geri dönmedi.

BURAK DAYI INSTAGRAM'I KAPATTI

Merve Boluğur’u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, Boluğur'un dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı. Merve Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı ayrıldıktan sonra aynı yöntemle başka bir güzel oyuncunun fotoğraflarına yorum yapmaya başladı.

merve boluğur

Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk’in fotoğraflarını seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bıraktı. Dayı, kısa bir süre sonra güzel oyuncunun hayranlarından tepki görünce önce mesajını sıldı sonra da Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

burcu özberk

Merve Boluğur'un kalbini de aynı yöntemle çalan Burak Dayı'nın bu sefer karşısına Burcu Özberk'in hayranları çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Özberk'in fotoğrafının altına
"Kendimi bana geri verme" yorumunu yazdı.

merve boloğur 1

Instagram'daki 'Gossippasta'nın haberine göre Burak Özberk'in takipçileri, Dayı'nın İngilizce yazdığı yorumunun altına tepki mesajları yazdı. Dayı da gelen tepkilerden rahatsız oldu. İlk olarak yazdığı yorumu sildi ardından da Instagram hesabını kapattı. Bir haftadır Instagram hesabını kapatan Burak Dayı'nın ardından sosyal medyada "linç yemekten korkuyor" yorumları yapıldı.


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