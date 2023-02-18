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Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Güzel kardeşim, gittiğin yerde güzel uyu!"

18.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedeninin enkaz altından çıkarılması üzerine, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ünlü oyuncu, Taha Duymaz'ın Instagram hesabı üzerinden kendisine attığı mesajları şimdi fark ettiğini ifade etti. Merve Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm" diyerek Taha Duymaz ile ilgili yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Güzel kardeşim, gittiğin yerde güzel uyu!"

Merve Boluğur, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaptığı canlı yayın ve paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu; deprem faciasının ilk gününden itibaren göçük altında bulunan genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber gelmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Taha Duymaz ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur gündem oldu.

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MERVE BOLUĞUR'DAN 'TAHA DUYMAZ' PAYLAŞIMI

YouTube kanalı için çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın kendisine attığı mesajları yeni fark eden Merve Boluğur, ekran görüntüsü paylaştı.

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"MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM!"

Taha Duymaz'ın kendisine "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazdığını fark eden Merve Boluğur paylaşımına şu notu düştü:

"Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!"

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NE OLMUŞTU?

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı.

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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini yakın arkadaşı Ragip Narin paylaştı. "Başımız sağ olsun" paylaşımı yapan Narin günlerdir enkaz çalışmalarını takip ediyordu.

CZN Burak da acı haberi doğrulayarak "Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olamayan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin"

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