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Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı arasında aşk yaşandığı iddia ediliyordu. İkili bayram tatili için gittiği Bodrum’da görüntülendi

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü

Merve Boluğur, bayram tatili için gittiği Bodrum’da Hakan Sabancı ile görüntülendi.

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Bayramın ikinci günü bir kulüpte geç saatlere kadar eğlenen ancak mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, önceki gün ise Sabancı’nın teknesinde buluştu.

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Eski eşi Murat Dalkılıç’ı unutmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, sosyetenin gözde bekârı Hakan Sabancı ile unutma terapisine başladı.

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Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Boluğur ve Sabancı, mekân çıkışı fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı. Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti

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LOCA YAKINLAŞMASI

Boluğur ve Sabancı’nın üç gün önce aynı mekânda yan yana localarda eğlenirken tanıştığı, aynı gece yakınlaşıp sürpriz bir ilişkiye başladıkları konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
merve boluğur hakan sabancı

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