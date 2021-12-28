Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 34 yaşındaki oyuncu, yoğun bir makyaj yaparak objektif karşısına geçti.

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

EKRANLARDAN UZAK KALMIŞTI

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.

