MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu

28.12.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Boluğur, yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı. Yapılan makyajla değişim yaşayan güzel oyuncu o kareleri ise hayranlarının beğenisine sundu.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

269934333_860122681350457_6366425736171421415_n

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 34 yaşındaki oyuncu, yoğun bir makyaj yaparak objektif karşısına geçti.

270061137_448968936689850_8387261840288429921_n

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

270104248_457905705966883_863330469298721596_n

EKRANLARDAN UZAK KALMIŞTI

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

dacb5007-683b-490b-9cce-6d2e2186c04d

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
MasterChef'te son defa yarıştılar!MasterChef'te son defa yarıştılar!
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.