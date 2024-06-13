Merve Oflaz kaslarını göstermek için çabaladı! 'Detaya in'

Survivor'ın eski sezon yarışmacıları arasında yer alan ve yarıştığı dönemde şampiyon olan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam etme kararı almıştı.
Rol aldığı dizilerle de adından sık sık söz ettiren Merve Oflaz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak bir davette ortaya çıkan Merve Oflaz geceye kırmızılar içinde katıldı. Mini şortu ve dekolteli üstüyle beğeni toplayan ünlü isim kaslarını göstermek içinse adeta çabaladı.
Kameralara poz veren Merve Oflaz muhabirleri 'Detaya in' diyerek uyardı. Oflaz'ın o anları kısa sürede gündem oldu.