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Merve Oflaz kaslarını göstermek için çabaladı! 'Detaya in'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 08:45
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Oflaz son olarak bir davette ortaya çıktı. Geceye kırmızılar içinde katılan Oflaz kaslarını göstermek içinse adeta çabaladı. Ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Merve Oflaz kaslarını göstermek için çabaladı! 'Detaya in'

Survivor'ın eski sezon yarışmacıları arasında yer alan ve yarıştığı dönemde şampiyon olan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam etme kararı almıştı.

Rol aldığı dizilerle de adından sık sık söz ettiren Merve Oflaz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

MERVE 1

TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Son olarak bir davette ortaya çıkan Merve Oflaz geceye kırmızılar içinde katıldı. Mini şortu ve dekolteli üstüyle beğeni toplayan ünlü isim kaslarını göstermek içinse adeta çabaladı.

MERVE 2

'DETAYA İN'

Kameralara poz veren Merve Oflaz muhabirleri 'Detaya in' diyerek uyardı. Oflaz'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

MERVE 4

MERVE 3


Vitrin

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Merve Oflaz
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