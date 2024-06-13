A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor! İşte 13 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101'in 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu yayınladı. Kurbanlık satışının da devam ettiği A101'de bu hafta Birkenstock terlikten Marc Jacobs çantaya, Sony oyun konsolundan Philips kahve makinesine, kamp malzemelerinden bahçe mobilyasına onlarca ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın Kataloğu'nu görmek ve bütçe dostu alışverişin keyfini yaşamak isterseniz, işte detaylar!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sizin için ayakkabı ve çanta kategorisinde seçtiklerimiz
Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! Modelleri görmek için buraya tıklayın.
Under Armour ayakkabı modelleri de indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Tommy Hilfiger çanta modelleri indirime girdi, burada!
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz
Apple iPad modellerinde indirim var, görmek için buraya tıklayın.
Hard disk modellerinde indirimler başladı, görmek için buraya tıklayın.
Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz
Çok satan Greenote Akülü Elektrikli Süpürge indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Cosori airfyerda indirim zamanı, buradan ulaşabilirsiniz.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.