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Merve Özbey'den romantik paylaşım: Kalbim!

29.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Özbey, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla adından söz ettirdi. Aşka gelen ünlü isim, eşi Kenan Koçak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Özbey'den romantik paylaşım: Kalbim!

202 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Yoğun bir tempoda çalışan ve boş vakitlerinin tamamını ailesiyle geçiren şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini ise 12 Mart'ta duyurmuştu.

Merve Özbey son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Ekran Alıntısı

Eşi Kenan Koçak'ı öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Kalbim" notunu düştü. Oğlunu kucağına almak için gün sayan şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Merve Özbey
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