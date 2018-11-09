Merve Özbey hayalini açıkladı

Yılbaşının hemen ardından çıkarmayı planladığı yeni albümü için planlanandan fazla şarkı seçtiklerini bu yüzden albümünü ikiye böldüklerini belirten Merve Özbey, "Sevenlerim merak etmesin, bu sefer arayı fazla açmayacağız. Peş peşe iki albüm çıkaracağız" dedi.

Yoğun konser programı dolayısıyla sadece hava limanlarında dinlenebildiğinin dile getiren şarkıcı, "Sizin aracılığınızla yetkililere sesleniyorum. Havaalanlarında yatacak bir yer olmasını rica ediyoruz" sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

Sahnelerden emekli olduğunda gastronomi ile ilgilenmek istediğini açıklayan Özbey, "Evde güzel yemek yaptığımı söylerler, tüm yemeklerde iddialıyım. Emekliliğimde küçük bir sahil kasabasında 15-20 masalık butik bir yer açma gibi hayallerim var. Nasip olur mu bilemem elbette" ifadelerini kullandı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Röportajın ardından sahneye çıkan Özbey, kendisini dinlemeye gelenlere "Hoş geldiniz, perşembe gecesi beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diyerek, programının startını verdi. Programının ilk bölümü için tercih ettiği krem rengi mini elbisesi ile dikkati çeken Merve Özbey, güzel sesiyle kulakların pasını sildi.