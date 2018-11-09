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Merve Özbey hayalini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 21:39 | Son Güncelleme

Önceki gece Vadistanbul Jolly Joker'de sevenleriyle buluşan Merve Özbey, konser öncesi kuliste heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Yeni albümüyle ilgili tüyolar veren şarkıcı, sahnelerden emekli olduğunda yapmak istediği işi de açıkladı.

Merve Özbey hayalini açıkladı

Yılbaşının hemen ardından çıkarmayı planladığı yeni albümü için planlanandan fazla şarkı seçtiklerini bu yüzden albümünü ikiye böldüklerini belirten Merve Özbey, "Sevenlerim merak etmesin, bu sefer arayı fazla açmayacağız. Peş peşe iki albüm çıkaracağız" dedi.

Yoğun konser programı dolayısıyla sadece hava limanlarında dinlenebildiğinin dile getiren şarkıcı, "Sizin aracılığınızla yetkililere sesleniyorum. Havaalanlarında yatacak bir yer olmasını rica ediyoruz" sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

Sahnelerden emekli olduğunda gastronomi ile ilgilenmek istediğini açıklayan Özbey, "Evde güzel yemek yaptığımı söylerler, tüm yemeklerde iddialıyım. Emekliliğimde küçük bir sahil kasabasında 15-20 masalık butik bir yer açma gibi hayallerim var. Nasip olur mu bilemem elbette" ifadelerini kullandı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Röportajın ardından sahneye çıkan Özbey, kendisini dinlemeye gelenlere "Hoş geldiniz, perşembe gecesi beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diyerek, programının startını verdi. Programının ilk bölümü için tercih ettiği krem rengi mini elbisesi ile dikkati çeken Merve Özbey, güzel sesiyle kulakların pasını sildi.

'Vicdanın Affetsin' parçası sahnesinin açılışını yapan güzel şarkıcı, performansının ilk yarısında kendisini dinlemeye gelenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sahnesine pop ağırlıklı şarkılarla başlayan Özbey, "Zannetmeyin ki hep pop söyleyeceğiz, birkaç şarkı sonra arabeske döneceğiz. Sezen Aksu'ya da, Ahmet Kaya'ya da, Selami Şahin'e de sırayla selam göndereceğiz." dedi.

FERMAN TOPRAK SÜRPRİZİ

İkinci yarıya oyun havaları ile başlayan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen ve bi dönem vokalistliğini yaptığı Ferman Toprak'ı da sahnesine davet etti. "Yıllarca ona vokal yaptım, şimdi abimi kendi sahneme davet edince utandım biraz. Bu tür şarkıların üstadıdır o, oynamaya devam" dedi. Sahneye çıkan Ferman Toprak, bir süre sonra müzikseverlerle buluşturacağı yeni single'ını ilk defa Merve Özbey sahnesinde seslendirdi.

Bir ara kendisini Ferman Toprak'ın şarkılarına kaptıran güzel şarkıcı, eline aldığı tesbihle birlikte arabesk ezgilere eşlik etti. Bir hayranını sahneye davet ederek onunla halay da çeken Merve Özbey, sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu.

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