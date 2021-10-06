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Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

06.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in ilk kızı Merve Terim, bebeğini kaybettiği haberini, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımındaki hüzünlü ifadelerle dikkat çeken Merve Terim, bu hayatta en çok anne olmak istediğini ancak bir şeylerin, umduğu gibi gitmediğini duyurdu.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

Sosyal medyayı epey aktif kullanan 37 yaşındaki Merve Terim, bu defa Instagram hesabından takipçilerini üzecek bir paylaşım yaptı. 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile dünyaevine giren Merve Terim, karnındaki çocuğunu kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

MERVE TERİM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Merve Terim, 22 Mart 1984 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Merve Terim, Duke Üniversitesi'nde Psikoloji ve Sosyoloji okudu. Ardından, New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümününde yüksek lisans yaptı. Uzun yıllar bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yaptı.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

2010 yılında Türkiye'ye dönen Merve Terim, PEDAM'da uzman psikologluk yaptı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde görevini sürdürdü. Son olarak Woodsview Anaokulu'nda psikologluk yapan Merve Terim, 2011 yılında evlendikten sonra görevi bıraktı.

MERVE TERİM'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR, BEBEĞİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Merve Terim, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile dünyaevine girdi. Çiftin, bu evlilikten Yaman adında bir oğlu oldu. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Merve Terim, yeniden bir erkek çocuğu bekliyordu. Merve Terim, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, sesinin ve soluğunun kesilecek kadar üzgün olduğunu dile getirdi.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

Bebeğini neden kaybettiğine dair bir açıklama yapmayan Merve Terim, bu hayatta en çok anne olmayı sevdiğini ancak hikayenin bu defa yarım kaldığını duyurdu. Endişelerinin ilk günden beri var olduğunu ancak umuduyla korkularını aştığını söyleyen Merve Terim, bu yola çıktığı için deli olduğunu söyleyen herkese hak verdiğini dile getirdi.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

Çok üzgün olduğunu belirten Merve Terim, kimseyle konuşmak istemediğini ve içindeki kederle baş başa kalmak istediğini söyledi.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

Fiziken ve ruhen çok yorgun olduğunu belirten Merve Terim, yeniden başlayacak gücü bulmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek ''Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet...'' ifadelerini kullandı.

Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Terim'in kaç çocuğu var, bebeğini neden kaybetti?

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Fatih Terim
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