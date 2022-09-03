Merve Yaşkın derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı! "Göster de rahatla"

Geçtiğimiz dönemlerde bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu yaz bikinili pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan fenomenden bu defa göğüs dekolteli poz geldi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ!

Merve Yaşkın derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza, "Göster de rahatla", "Sen insan mısın ya" gibi yorumlar geldi.

Taşkın'ın sosyal medyada 580 bin takipçisi bulunuyor.

Merve Taşkın geçtiğimiz dönemlerde, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım'' ifadeleriyle çok konuşulmuştu.





