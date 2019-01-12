Meryem Uzerli'den kızı Lara'yla duygusal paylaşım

Bir süredir ekranlarda olmayan Meryem Uzerli, Amerika'da Kardashian ailesinin estetik doktoru olarak bilinen Dr. Simon Ourian'nin kliniğini ziyaret etmişti. Hem ünlü doktorun hem de Meryem Uzerli'nin hesabında paylaşılan videoda Uzerli'nin geçireceği operasyonlar anlatmıştı.

Meryem Uzerli Amerika seyahatinin ardından kızı Lara'yla fotoğrafını paylaştı. Uçakta kızıyla uyurken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Meryem Uzerli, 'Nihai jet lag ilacı sevgi' notunu yazdı. Uzerli'nin gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.



