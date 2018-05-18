Meryem Uzerli dudaklarına dolgu mu yaptırdı? 'Ne yaptın yüzüne Meryem?'

Bir markanın konuğu olarak Cannes'a giden Meryem Uzerli'nin paylaşımları ses getirmeye devam ediyor. Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptığı dolgular takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.

Son olarak Cannes'da Heidi Klum'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uzerli’ye hayranları, “Ne yaptın yüzüne Meryem “ diye isyan etti.

Diğer ünlü konuklarla çektirdiği pozlarını sosyal medyada paylaşan Meryem Uzerli'nin görüntüsündeki değişiklik de gözlerden kaçmıyor.



Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem

Birçok takipçisi hala fotoğraflarının altına beğenmediklerini dile getiriyor.



Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem



