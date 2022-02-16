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Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı! Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

16.02.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, kızlarıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı! Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, 2014 yılında Lara'yı, geçen sene ise Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Oyuncu özellikle kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli o paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.

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Ailesiyle birlikte tatil için Dubai'ye giden oyuncu, kızlarıyla verdiği eğlenceli pozları Instagram hesabında yayınladı.

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Uzerli'nin kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken Lara Jemine'nin annesi ile benzerliği dikkat çekti.

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Meryem Uzerli
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