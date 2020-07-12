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Meryem Uzerli Kovan'daki rolüyle İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:24 | Son Güncelleme

Meryem Uzerli, Kovan filmindeki rolüyle İspanya'daki İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Meryem Uzerli Kovan'daki rolüyle İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi ile filmin başrol oyuncusu Meryem Uzerli, "İmagineindia Uluslararası Film Festivali"nde yarışacak.

Uzerli filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne aday gösterildi. Festivalin resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, Uzerli'nin 1983'te Almanya'da doğduğu belirtilerek, oyunculuk kariyerinde aldığı eğitimlerle Avrupa ve Türkiye'de oynadığı rollere yer verildi. Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki oyunculuğuyla uluslararası üne kavuştuğu belirtilerek, özellikle de "Annemin Yarası" ve "Öteki Taraf" adlı filmlerde canlandırdığı karakterin derinliğine işaret edildi.

meryem

Uzerli, Madrid'de eylül ayında düzenlenecek festivalin ana yarışmasında yer alacak.

Festival tarafından haziran ayında yapılan duyuruda, Eylem Kaftan'ın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin "En İyi Film" ödülü için yarışacağı açıklanmıştı.

Kovan'ın 25 Eylül'de vizyona girmesi planlanıyor.

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