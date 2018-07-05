MAGAZİN

Meryem Uzerli gençlik fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündem olan Meryem Uzerli, paylaştığı gençlik fotoğrafıyla şaşırttı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, 2002 yılında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Meryem Uzerli gençlik fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı

Instagram'ı sık kullanan ünlülerden olan Meryem Uzerli bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Uzerli, son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırmıştı. Yüzüne uyguladığı dolgu yöntemi beğenilmeyince Meryem Uzerli, doğal haline dönmeye kararı vermişti.

Meryem Uzerli son olarak Instagram hesabından 2002 yılında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun yıllar önceki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Uzerli'nin paylaşımı takipçileri tarafından yüz binlerce beğeni aldı.

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Meryem Uzerli Intagram'daki hikaye kısmından ise 1997 yılında çekilen başka bir fotoğrafını da yayınladı.

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