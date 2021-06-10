MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meryem Uzerli'nin çekirdek ailesi

Meryem Uzerli'nin çekirdek ailesi

10.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

Meryem Uzerli'nin çekirdek ailesi

Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

4564

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı. Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

199308805_852785842315262_3434827554209556728_n
Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli uzun zamandır Almanya'da yaşıyor. Kendine yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu kafe işletiyor. Son dönemde sadece filmlerde rol alan Uzerli, ekranlara dönmeyi istediğini dile getirmişti..
465454

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandıÜzücü haber! Yeniden kansere yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.