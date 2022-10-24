Mesafe eş anlamlısı nedir? Mesafe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan mesafe kelimesi "uzaklık, yolculuk menzili" anlamına gelen "mesāfe" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "mesafe" olarak geçen kelime, benzer bir anlamda kullanılsa da mecaz anlamı da dilimizde mevcuttur. Mesafe kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Türkçe kelimeler çeşitlikik gösterir ve Türkçe zengin bir sözcük yelpazesine sahiptir. Bunun bir sebebi de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmesi ve farklı yollarla çeşitli kelimeler türetmesidir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Bu da kelimelerin eş anlamlılarının çeşitlilik göstermesine sebep olabilir. Doğru eş anlamlı kelimeyi seçebilmek için kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığının tespit edilmesi gerekir. Bunun için de cümlenin bütününe bakılmalıdır.
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Mesafe kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ve mesafe kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: