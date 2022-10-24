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Mesafe eş anlamlısı nedir? Mesafe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların birbirleriyle arasında olan hem fiziksek hem de duygusal olarak bir uzaklık, soğukluk bulunması anlamında kullanılan mesafe kelimesi aynı zamanda fiziksel olarak iki durum veya nesne arasında bulunan uzaklık için de kullanılır. Arapça kökenli olan mesafe kelimesi Türkçede hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılır ve eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Peki, mesafe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mesafe eş anlamlısı nedir? Mesafe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan mesafe kelimesi "uzaklık, yolculuk menzili" anlamına gelen "mesāfe" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "mesafe" olarak geçen kelime, benzer bir anlamda kullanılsa da mecaz anlamı da dilimizde mevcuttur. Mesafe kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Ara, aralık, uzaklık
  • (Mecaz) İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet
  • (Matematik) Uzaklık
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Mesafe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Türkçe kelimeler çeşitlikik gösterir ve Türkçe zengin bir sözcük yelpazesine sahiptir. Bunun bir sebebi de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmesi ve farklı yollarla çeşitli kelimeler türetmesidir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Bu da kelimelerin eş anlamlılarının çeşitlilik göstermesine sebep olabilir. Doğru eş anlamlı kelimeyi seçebilmek için kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığının tespit edilmesi gerekir. Bunun için de cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Mesafe kelimesi de birden fazla anlama ve eş anlamlıya sahip bir kelimedir. Mesafe eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde mesafe yerine geçebilir. Mesafenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ara
  • Açıklık
  • Uzaklık
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Mesafenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesafe kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ve mesafe kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Ankara İzmir arası yolculuk yaparken Eskişehir'e mutlaka uğra.
  • Aramızda hep bir uzaklık oluyor bir türlü birbirimize yaklaşamıyoruz.
  • Tam mesafe kat ettiğimiz bir anda bizi nasıl yarı yolda bırakabilirsin?
  • O köprü açıklığından bir vapur geçebilir.
  • İki arabanın arasında o kadar az boşluk vardı ki geçmek çok zordu.
  • İki binanın açıklığına çökmüş oturuyordu.
  • Aramıza hem şehir hem de duygu bakımından önlenemez bir uzaklık oluşmuştu.
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