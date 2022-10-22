Mesaj eş anlamlısı nedir? Mesajın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sosyal hayatta özellikle de teknolojide yaşanan gelişmeler dilleri etkiler. Bu hem başka dillerden o gelişmeleri için yeni kelimeler alınmasına hem yeni kelimeler türetilmesine hem de var olan kelimelerin farklı anlamlar kazanmasına neden olur. Mesaj kelimesi de böyle bir kelimedir. Fransızcada "birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti" anlamına gelen "message" kelimesinden alıntıdır. Mesaj kelimesi dilimizde farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre mesaj kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri

İleti

(Mecaz) Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce

Mesaj kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelime hazinesi bakımından en zengin olan dillerden biri de Türkçedir. Bunun bir sebebi Türkçede farklı dillerden gelen birçok kelimenin bulunmasıdır. Aynı zamanda bir diğer nedeni de Türkçede bir kelimenin anlam değişikliği yaşamasıdır. Bu duruma bağlı olarak eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Mesaj kelimesi de bu özelliklere sahip olan bir kelimedir. Fransızca kökenli mesaj kelimesi yerine kullanılabilecek mesaj eş anlamlısı kelime bulunur. Mesaj kelimesinin eş anlamı olan kelime:

İleti

Mesajın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin hangi amaç ile kullanıldığını tespit edebilmek için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Bu yöntemle o kelime yerine kullanılabilecek olan doğru eş anlamlı kelime de seçilebilir. Mesajın eş anlamlısı olan kelime ve mesaj kelimesi kullanılarak kurulan örnek cümleler:

Sana dün onlarca ileti bıraktım hiçbirini görmediğini söyleyemezsin!

Terfi aldığını duyar duymaz ona hemen bir tebrik mesajı gönderdim.

Artık insanlar birbirlerine mektup yazmak yerine mesaj atıyorlar.

Evden ayrılırken eşine bir ileti de bırakmamış, kimseye de haber vermemiş.

Bu sözleri ve tavırlarıyla sana bir ileti vermeye çalıştığını düşünüyorum.



