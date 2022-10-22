Mevcut eş anlamlısı nedir? Mevcudun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe oldukça eski bir dildir. Zaman içerisinde pek çok farklı dillerle kelime alışverişi yapılmıştır. Arapça en çok kelime alışverişi yaptığımız dillerden bir tanesidir. Mevcut kelimesi de köken olarak dilimize Arapçadan girmiştir. Mevcut kelimesi Arapçada "bulunan, var olan" anlamına gelen "mevcūd" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek "mevcut" olarak dilimize geçen kelime benzer bir anlamda geçmişse de farklı bir anlam da kazanmıştır.

Mevcut kelimesin eş anlamlısı olduğu gibi iki farklı kullanım şeklide vardır. Sıfat olarak kullanıldığında "bir şeyin bulunduğunu, var olduğunu" ifade eder. Mevcudu isim olarak kullandığımızdaysa "bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü" anlamına gelir. Cümle içerisinde örnek olarak kullanmamız gerekirse:

Elimizde istediğiniz tarzda bir kalem mevcut değil.

Okulunuzda kaç tane idareci mevcut?

Mevcut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden mevcut kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunur. Mevcut eş anlamlısı olan kelime "var" kelimesidir. "Var" kelimesini cümle içerisinde mevcut yerine kullandığımızda herhangi bir anlam bozulmasıyla karşılaşmayız.

Mevcudun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri bilmemiz kelime dağarcığımızı geliştirir ve ifadelerimizi zenginleştirir. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeler kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlamaktadır. Mevcudun eş anlamlısı olan "var" kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Elimizde büyük boy bardak da var orta boy da var, hangisini istersiniz?

Bu dükkâna gelebilmek için çok zahmete girdim, umarım ellerinde istediğim ürün vardır.

Grubunuzda kaç tane editör var?

Arka depoda kırk pakete yakın su var, onları satışa sunabiliriz.

Dünyanın tüm güzelliği sende var.

Gökte kuş sesleri var, ne kadar da güzel ötüyorlar.

Elinde var olan kalemlerin hepsini çöpe atmıştı.



