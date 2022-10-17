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Mühür eş anlamlısı nedir? Mührün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplumu yüzyıllar boyu farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşim içerisinde olmuştur. İslamiyet ve divan edebiyatı etkisi altında gelişen süreç, dilimize Arapça ve Farsça kökenli birçok sözcüğün geçişini hızlandırmıştır. Bu yabancı kökenli sözcüklerin dilimizde aynı ya da benzer anlamlı karşılıkları da vardır ve bunlar eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçede eş anlamlısı bulunan Farsça kökenli sözcüklerden biri de mühürdür. Peki, mühür kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mühür eş anlamlısı nedir? Mührün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mühür kelimesi Farsça "damga" anlamına gelen "muhr" kelimesinden alıntıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen "mudrag" sözcüğünden evrilmiştir. Hem Farsçada hem Türkçede benzer anlamlar taşıyan bu kelime damga, kaşe anlamlarında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mühür kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe.
  • Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad.

Mühür kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Islak imzayla birlikte müdürün mührü basılmadıysa belgeniz geçersiz sayılır.
  • Kalbime adını mühürlemişsin.
  • Yaptırdığım mührü bugün almaya gideceğim.
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Mühür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler, yazılışları birbirinden farklı olsa da aynı anlamı taşıyan sözcüklere verilen isimdir. Türkçe, cümlenin anlamını bozmadan aynı cümleyi farklı şekillerde ifade edilmesini sağlayan çok sayıda eş anlamlı sözcüğe sahiptir. Türkçede bir kelimeyi farklı şekillerde ifade etmenin yollarından biri olan eş anlamlı sözcükler, anlatımımızı güçlendirir ve çeşitlendirir. Türkçenin zengin ve değişken yapısı eş anlamlı sözcüklerin birbiri yerine geçmesine olanak sağlar.

Mühür, eski bir kelime olmasına rağmen günümüzde de sık sık kullanılır. Birçok yerde olduğu gibi günlük konuşma dilinde de mühür kelimesine rastlamak mümkündür. Genellikle resmî belgelerle ilgili konularda kullanılır ve bir kişinin, kuruluşun adının yazılı olduğu, mürekkebe batırılıp kullanılan araca verilen isimdir. Bu aracın bastığı damgaya da mühür adı verilir. Mührün eş anlamlısı olan kelimeler, cümle içerisinde ister sözlü ister yazılı olarak mühür yerine kullanılabilir. Mühür eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kaşe
  • Istampa
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Mührün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mühür kelimesinin eş anlamı olan "kaşe" ve "ıstampa" kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Mektubu yazdıktan sonra mumu eritip üzerine kaşe bastı.
  • Resmî belgelere kaşe basılması çok önemlidir.
  • Bu ıstampalar çok eskiden kalmış olmasına rağmen sanki dün basılmış gibiydiler.
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