Mesajlarınıza geç cevap aldığınızda siz de geriliyor ya da önemsenmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Aslında geç gelen yanıtların nedeni her zaman sizinle ilgili olmayabilir. İşte mesajlara hemen cevap vermeyen insanların ortak 7 davranışı...

CEVAP VERMEDEN ÖNCE NE YAZACAĞINI DÜŞÜNÜRLER

Bazı insanlar mesajlaşırken oldukça spontane davranırken bazıları gönderecekleri her cümleyi birkaç kez düşünüyor. Özellikle önemli veya duygusal bir mesaj söz konusu olduğunda yanlış anlaşılmamak için hemen cevap vermek yerine kendilerine zaman tanıyabiliyorlar.

TELEFONLARINI SÜREKLİ KONTROL ETMEZLER

Telefon herkes için günün merkezinde değil. Bildirimleri kapatan, çalışırken telefonunu başka bir odada bırakan veya ekran süresini bilinçli olarak azaltan kişiler mesajları görseler bile cevap vermeyi sonraya bırakabiliyor. Bu nedenle geç gelen cevap her zaman karşıdaki kişiye yönelik bir tavır olmayabilir.

"SONRA CEVAP VERİRİM” DEYİP UNUTABİLİRLER

Mesajı yoğun bir anda açıp cevap vermeyi ertelemek oldukça tanıdık bir durum. Ancak bildirim ortadan kalkınca mesaj da zihnin arka planına gidebiliyor. Kişi saatler sonra konuşmayı yeniden gördüğünde cevap vermediğini fark edebiliyor.

UZUN MESAJLARA CEVAP VERMEK İÇİN DOĞRU ANI BEKLERLER

Tamam, evet veya hayır denilebilecek mesajlarla uzun bir konuşma gerektiren mesajlar aynı değil. Bazı kişiler uzun veya önemli bir mesaja ayaküstü cevap vermek yerine sakin oldukları bir zamanı beklemeyi tercih ediyor. Bu da cevap süresinin uzamasına neden olabiliyor.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞEYLE İLGİLENMEYİ SEVMEZLER

İş yaparken mesajlaşmak, arkadaşlarıyla otururken telefona bakmak veya film izlerken sürekli bildirim kontrol etmek herkese uygun değil. Dikkatini yaptığı işe vermeyi seven kişiler mesajlaşmayı ayrı bir aktivite gibi görüp daha sonra cevaplayabiliyor.

MESAJLAŞMAYI ACİL BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK GÖRMEZLER

Bazı insanlar için gelen mesaj, anında yanıtlanması gereken bir çağrı anlamına gelmiyor. "Gerçekten acilse arar" düşüncesiyle mesajlara gün içinde müsait oldukları zamanlarda dönmeyi tercih edebiliyorlar. Bu kişiler için birkaç saatlik gecikme karşı tarafın düşündüğü kadar önemli olmayabilir.

SÜREKLİ ULAŞILABİLİR OLMAK İSTEMEZLER

Akıllı telefonlar bizi günün neredeyse her anında ulaşılabilir hale getirdi. Ancak bazı kişiler bunun sürekli cevap vermek zorunda oldukları anlamına gelmediğini düşünüyor. Mesajları kendi zamanlarında yanıtlamak, onlar için kişisel alanlarını ve günlük rutinlerini korumanın bir yolu olabiliyor.