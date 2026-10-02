Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsung’un ilk Android XR gözlüğü kasımda gelebilir: Ekranı olmayacak

Samsung’un temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde gösterdiği ilk Android XR gözlüğünün kasımda piyasaya çıkacağı öne sürüldü. İddiaya göre, ekranı bulunmayan cihaz kamera, mikrofon ve hoparlörlerle donatılacak;.Gemini desteğini ise bağlı bir Galaxy telefon üzerinden sunacak.

Samsung’un ilk Android XR gözlüğü kasımda gelebilir: Ekranı olmayacak
Enes Çırtlık

Güney Kore’den gelen yeni bir habere göre Samsung’un akıllı gözlüğü için beklenen çıkış ayı kasım. Haberde bu bilginin bir Samsung yetkilisi tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Ancak cihazın fiyatı henüz bilinmiyor.

İddiaya göre Intelligent Eyewear adıyla sunulması beklenen gözlük, kullanıcının gördüğü ve duyduğu bilgileri Google’ın Gemini yapay zekâsıyla işleyecek. Bu işlem, gözlüğe bağlı bir Galaxy akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilecek.

GEMİNİ İLE KONUŞULABİLECEK

İddiaya göre gözlükte ekran bulunmayacak; kamera, mikrofonlar ve hoparlörler yer alacak. Kullanıcılar Gemini ile sesli olarak konuşabilecek ve yanıtları gözlüğün hoparlörlerinden duyabilecek.

Samsung’un, cihazını Meta’nın 51 gramlık Ray-Ban gözlüklerinden 5 grama kadar daha hafif yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Bununla birlikte nihai ağırlık henüz Samsung tarafından doğrulanmış değil.

Counterpoint Research verilerine göre Meta, ekransız yapay zekâ gözlükleri pazarının yüzde 96’sını elinde tutuyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu kamerasız Ray-Ban Meta Audio gözlükleri ise kameralı modellere kıyasla daha düşük ağırlık ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

Samsung’un ilk Android XR gözlüğü kasımda gelebilir: Ekranı olmayacak 1


Görsel temsilidir.

KAYIT GÖSTERGESİNİN ÜZERİ KAPATILIRSA KAYIT DURACAK

Kamera ve mikrofon taşıyan gözlüklerin çevredeki kişilerin mahremiyetine etkisi de gündemde. Habere göre Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Intelligent Eyewear’ın çıkışı öncesinde Samsung ile bir araya geldi. Görüşmede, kamera veya mikrofonlar aktifken çevredeki insanların nasıl bilgilendirileceği ele alındı.

Samsung, gözlüğün çerçevesinin hem içinde hem de dışında kayıt yapıldığını gösteren LED’ler bulunacağını açıkladı. Dışarıdaki göstergenin üzeri kapatılırsa gözlük kayıt işlevini devre dışı bırakacak.

Kaynak: GSMArena

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple’ın yeni ev cihazı rengarenk gelebilir! Dört seçenek ortaya çıktıApple’ın yeni ev cihazı rengarenk gelebilir! Dört seçenek ortaya çıktı
Mesajlara hemen cevap vermeyen insanların ortak 7 davranışıMesajlara hemen cevap vermeyen insanların ortak 7 davranışı

Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı gözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.