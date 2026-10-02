Samsung’un ilk Android XR gözlüğü kasımda gelebilir: Ekranı olmayacak

Güney Kore’den gelen yeni bir habere göre Samsung’un akıllı gözlüğü için beklenen çıkış ayı kasım. Haberde bu bilginin bir Samsung yetkilisi tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Ancak cihazın fiyatı henüz bilinmiyor.

İddiaya göre Intelligent Eyewear adıyla sunulması beklenen gözlük, kullanıcının gördüğü ve duyduğu bilgileri Google’ın Gemini yapay zekâsıyla işleyecek. Bu işlem, gözlüğe bağlı bir Galaxy akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilecek.

GEMİNİ İLE KONUŞULABİLECEK

İddiaya göre gözlükte ekran bulunmayacak; kamera, mikrofonlar ve hoparlörler yer alacak. Kullanıcılar Gemini ile sesli olarak konuşabilecek ve yanıtları gözlüğün hoparlörlerinden duyabilecek.

Samsung’un, cihazını Meta’nın 51 gramlık Ray-Ban gözlüklerinden 5 grama kadar daha hafif yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Bununla birlikte nihai ağırlık henüz Samsung tarafından doğrulanmış değil.

Counterpoint Research verilerine göre Meta, ekransız yapay zekâ gözlükleri pazarının yüzde 96’sını elinde tutuyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu kamerasız Ray-Ban Meta Audio gözlükleri ise kameralı modellere kıyasla daha düşük ağırlık ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

KAYIT GÖSTERGESİNİN ÜZERİ KAPATILIRSA KAYIT DURACAK

Görsel temsilidir.

Kamera ve mikrofon taşıyan gözlüklerin çevredeki kişilerin mahremiyetine etkisi de gündemde. Habere göre Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Intelligent Eyewear’ın çıkışı öncesinde Samsung ile bir araya geldi. Görüşmede, kamera veya mikrofonlar aktifken çevredeki insanların nasıl bilgilendirileceği ele alındı.

Samsung, gözlüğün çerçevesinin hem içinde hem de dışında kayıt yapıldığını gösteren LED’ler bulunacağını açıkladı. Dışarıdaki göstergenin üzeri kapatılırsa gözlük kayıt işlevini devre dışı bırakacak.

Kaynak: GSMArena