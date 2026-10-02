Apple’ın HomePad cihazı dört renk seçeneğiyle gelebilir

Apple’ın henüz duyurmadığı akıllı ev cihazı hakkında paylaşılan önceki rapor, şirketin standart gri alüminyum kaplamasına işaret etmişti. X’te ortaya çıkan yeni bir paylaşım ise farklı renklerin de sunulabileceğini öne sürüyor.

HOMEPAD İÇİN DÖRT RENK İDDİASI

Bir sızıntı kaynağının ortaya çıkardığını belirttiği Photo Face kurulum ekranları, cihazın Gümüş, Uzay Grisi, Yıldız Işığı ve Gül Pembesi seçenekleriyle gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak bu ekranların cihazın dış tasarımındaki renk seçeneklerini temsil ettiği henüz doğrulanmış değil.



Bu görsel yapay zeka ile üretilmiştir; temsilidir.

TASARIMI IMAC G4’Ü ANDIRABİLİR

HomePad’in 6 inçlik kare bir ekranla gelmesi bekleniyor. İddiaya göre ekran, metal bir kol aracılığıyla hoparlörlerin bulunduğu yuvarlak bir tabana bağlanacak. Bu yapı, Apple’ın geçmişteki iMac G4 tasarımını andırıyor.

Aynı dönemde tanıtılması beklenen HomePod Mini 2 için de geçen ay farklı renk seçenekleri gündeme gelmişti. Söz konusu sızıntıda pembe, beyaz, yeşil, mavi ve "gece yarısı" (çok koyu gri) renkleri sıralanmıştı.

Her iki cihazın da 13 Ekim’de tanıtılacağı öne sürülüyor. Tanıtım tarihi ve renk seçenekleri şimdilik sızıntılara dayanıyor.

Kaynak: MacRumors