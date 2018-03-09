Coşkun Sabah'tan MESAM açıklaması

Coşkun Sabah, kararı sosyal medya hesabı Twitter'da "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.

Sabah, başkanlık seçimiyle alakalı olarak ise şunları söyledi:

"Ben yönetim kuruluna atandım. Başkan değilim. Başkanlık seçimi salı günü yapılacak. 7 kişinin oylaması ile belli olacak. Şuanda sadece iki aday var. Biri benim diğeri ise Fuat Güner..."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atamıştı.

MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atanmıştı.

YAVUZ BİNGÖL İSTEMEMİŞTİ

Tartışmalara neden olan kayyum için önce Yavuz Bingöl, ardından da Ali Kocatepe kayyumda görev almayı reddetmişti.

Kocatepe "Kültür Bakanlığı'nın Mesam'a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için Bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum" demişti.

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