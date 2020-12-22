Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerede?

Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa şüphesiz hem dünya tarihi için hem de İslamiyet için oldukça önemli mekanlardır. Kuran-ı Kerim Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'dan şu şekilde bahseder: "Kulunu (Hz. Muhammed) bir gece Mescid-i Haram'dan, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir." Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ise Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'ın önemini hadislerinde dile getirmiştir. Siz de bu kutsal yerleri keşfetmek ve öğrenmek istiyorsanız "Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerededir, neden önemlidir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Mescid-i Aksa Nerede? Bu kutsal yer hakkında en merak edilen sorulardan biri de "Mescid-i Aksa hangi şehirde?" sorusu. Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir olarak anılan yerde bulunur. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu bölge Tapınaklar Bölgesi olarak da anılır. Birçok din için kutsal olarak anılan Mescid-i Aksa alanı, yaklaşık iki yüz esere, Süleyman Tapınağı'na ve Ağlama Duvarı'na ev sahipliği yapar. Günümüzde Kudüs'ün Eski Şehir kısmı İsrail yönetimindedir ancak Mescid-i Aksa'nın kontrolü Filistin'e aittir.

Mescid-i Aksa Ne Zaman Yapıldı? Mescid-i Aksa sahabelerden biri olan Ömer bin Hattab tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa edildiğinde küçük bir din evi olan Mescid-i Aksa, Emeviler döneminde tekrar inşa edilip genişletildi. Emeviler'in soyundan gelen Birinci Velid 705 yılında Mescid-i Aksa'nın yapımını tamamlamıştır. Mescid-i Aksa Tarihi Kısaca Nasıldır? Mescid-i Aksa'nın 705 yılında inşası tamamlandıktan sonra 746 yılında meydana gelen büyük bir depremden dolayı yıkılmıştır. İkinci Abbasi halifesi Mansur, Mescid-i Aksa'yı yeniden yapmıştır. 1033 yılında meydana gelen deprem ise Mescid-i Aksa'ya büyük hasar vermiştir. 1035 yılında Fatimi Devleti'nin ikinci halifesi Zahir Mescid-i Aksa'yı onarıp bugünkü halini kazandırmıştır. 1099 yılındaki Haçlı Seferleri ile Mescid-i Aksa ele geçirilerek kiliseye çevrilmiştir. Selahattin Eyyubi 1187 yılında Kudüs'ü alarak Mescid-i Aksa'yı tekrar camiye dönüştürmüştür. Osmanlı Dönemi'nde de bu kutsal mekana önemli ilaveler yapılmıştır. Mescid-i Haram Nerede? Mescid-i Haram Kabe'yi de içine alan büyük bir mescittir. Mekke şehrinde bulunur. Hürmetli Mescid olarak da anılan Mescid-i Haram günümüzde Suudi Arabistan'ın kontrolü altındadır. Mescid-i Haram Kabe ile birlikte var olan en büyük camidir.