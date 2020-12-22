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Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerede?

İçindekiler

  • Mescid-i Aksa Nerede?
  • Mescid-i Aksa Ne Zaman Yapıldı?
  • Mescid-i Aksa Tarihi Kısaca Nasıldır?
  • Mescid-i Haram Nerede?
  • Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa Neden Önemli?

Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram, Müslümanlar için dünyanın en kutsal yerlerinden. Kudüs kentinin Eski Şehir kısmında yer alan Mescidi Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve İslam dininin en kutsal üçüncü mescididir. Her Müslümanın bir gün görebilmeyi hayal ettiği önemli yerleri merak ediyorsanız işte "Mescidi Aksa ve Mescidi Haram nerede, neden önemli?" gibi soruların yanıtları...

Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa şüphesiz hem dünya tarihi için hem de İslamiyet için oldukça önemli mekanlardır. Kuran-ı Kerim Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'dan şu şekilde bahseder: "Kulunu (Hz. Muhammed) bir gece Mescid-i Haram'dan, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir." Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ise Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'ın önemini hadislerinde dile getirmiştir. Siz de bu kutsal yerleri keşfetmek ve öğrenmek istiyorsanız "Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerededir, neden önemlidir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Mescid-i Aksa Nerede?

Bu kutsal yer hakkında en merak edilen sorulardan biri de "Mescid-i Aksa hangi şehirde?" sorusu. Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir olarak anılan yerde bulunur. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu bölge Tapınaklar Bölgesi olarak da anılır. Birçok din için kutsal olarak anılan Mescid-i Aksa alanı, yaklaşık iki yüz esere, Süleyman Tapınağı'na ve Ağlama Duvarı'na ev sahipliği yapar. Günümüzde Kudüs'ün Eski Şehir kısmı İsrail yönetimindedir ancak Mescid-i Aksa'nın kontrolü Filistin'e aittir.

Mescid-i Aksa Ne Zaman Yapıldı?

Mescid-i Aksa sahabelerden biri olan Ömer bin Hattab tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa edildiğinde küçük bir din evi olan Mescid-i Aksa, Emeviler döneminde tekrar inşa edilip genişletildi. Emeviler'in soyundan gelen Birinci Velid 705 yılında Mescid-i Aksa'nın yapımını tamamlamıştır.

Mescid-i Aksa Tarihi Kısaca Nasıldır?

Mescid-i Aksa'nın 705 yılında inşası tamamlandıktan sonra 746 yılında meydana gelen büyük bir depremden dolayı yıkılmıştır. İkinci Abbasi halifesi Mansur, Mescid-i Aksa'yı yeniden yapmıştır. 1033 yılında meydana gelen deprem ise Mescid-i Aksa'ya büyük hasar vermiştir. 1035 yılında Fatimi Devleti'nin ikinci halifesi Zahir Mescid-i Aksa'yı onarıp bugünkü halini kazandırmıştır.

1099 yılındaki Haçlı Seferleri ile Mescid-i Aksa ele geçirilerek kiliseye çevrilmiştir. Selahattin Eyyubi 1187 yılında Kudüs'ü alarak Mescid-i Aksa'yı tekrar camiye dönüştürmüştür. Osmanlı Dönemi'nde de bu kutsal mekana önemli ilaveler yapılmıştır.

Mescid-i Haram Nerede?

Mescid-i Haram Kabe'yi de içine alan büyük bir mescittir. Mekke şehrinde bulunur. Hürmetli Mescid olarak da anılan Mescid-i Haram günümüzde Suudi Arabistan'ın kontrolü altındadır. Mescid-i Haram Kabe ile birlikte var olan en büyük camidir.

Mescid-i Haram'ın ortasında Kabe bulunur. Kabe'nin doğusunda ise Kara Taş olarak da bilinen Hacer-ül Esved, gümüş bir çerçeve ile korunur. Bu taşın Hz. İbrahim'den günümüze kadar geldiğine inanılır ve İslam dünyası için oldukça değerlidir.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa Neden Önemli?

Hz. Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya ve Allah'ın huzuruna yükselmiştir. İlahi yükselişin ilk durağı olan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Müslümanlar, Hz Muhammed'in Cebrail rehberliğinde Burak adlı bineğe binerek Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geldiğine ve burada tüm peygamberlere imamlık edip namaz kıldığına inanır. Daha sonra Hz. Muhammed'in buradan Allah katına çıktığına inanılır.

Mescid-i Aksa İslamiyet'in en kutsal yerlerinden biridir. Hicretin ilk yılında Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışlardır. Daha sonra Allah, Hz Muhammed'e Kıble yönünü Kabe olarak vahiy etmiştir.

Mescid-i Haram ise İslam'ın en kutsal üç mescidinden biridir. Yeryüzünün bilinen en eski mescidi olan Mescid-i Haram'ı Peygamber Efendimiz İslamiyet'in tebliği için sık sık kullanmıştır. Kuran'a göre Mescid-i Haram'ın ziyaret edilmesinin ve burada ibadet edilmesinin engellenmesi çok büyük bir günahtır. Hac mevsiminde tüm dünyadaki Müslümanların toplanıp ibadet ettikleri bu kutsal mekanda yapılan ibadetin daha faziletli sayıldığı bildirilmiştir.

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