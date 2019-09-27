Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda

Kablosuz ağ teknolojilerinde en bilinen ve güvenilen markalardan olan TP-Link, Deco E4 isimli modeliyle adeta geniş bir kapsama alanı sunuyor, ölü noktaları ortadan kaldırıyor, yüksek bağlantı hızını mümkün kılarken aynı zamanda birden fazla cihazın da ağa rahatlıkla dahil olabilmesine imkân sunuyor. Tabii ipler sizin elinizde.

Deco E4’ün kutusunda iki cihaz, ethernet kablosu ve iki tane de adaptör yer alıyor. Cihazlardan bir tanesini modeminizle bağlantılı hale getiriyor, ötekini de normalde bağlantının zayıf olduğu bir noktaya yerleştiriyorsunuz. Bu sayede zayıf sinyallerin yerini güçlü sinyaller alıyor ve evin her noktasında yüksek bağlantı hızına erişiyorsunuz. Cihazların arka kısımlarında ikişer tane ethernet girişi olduğunu da belirtelim.

TP-Link’in ücretsiz Android ve iOS uygulamaları sayesinde de kısa sürede kurulum gerçekleştirebiliyor ve ağınız üzerine ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi düzen kurabilir, ebeveyn kontrolü getirerek misafirleri belirleyerek kesintisiz bir internet deneyimi sunabilirsiniz.