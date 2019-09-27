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Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Gerek bulunduğumuz bölge, gerekse de ev ya da ofisimizin yapısı itibarıyla bağlantı performansında değişiklikler gözlenebiliyor. Düşük bağlantı hızını haliyle kimse istemez. Bu yazımızda da size TP-Link Deco E4 Mesh Wi-Fi sisteminden söz edeceğiz.

Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda

Kablosuz ağ teknolojilerinde en bilinen ve güvenilen markalardan olan TP-Link, Deco E4 isimli modeliyle adeta geniş bir kapsama alanı sunuyor, ölü noktaları ortadan kaldırıyor, yüksek bağlantı hızını mümkün kılarken aynı zamanda birden fazla cihazın da ağa rahatlıkla dahil olabilmesine imkân sunuyor. Tabii ipler sizin elinizde.

Deco E4’ün kutusunda iki cihaz, ethernet kablosu ve iki tane de adaptör yer alıyor. Cihazlardan bir tanesini modeminizle bağlantılı hale getiriyor, ötekini de normalde bağlantının zayıf olduğu bir noktaya yerleştiriyorsunuz. Bu sayede zayıf sinyallerin yerini güçlü sinyaller alıyor ve evin her noktasında yüksek bağlantı hızına erişiyorsunuz. Cihazların arka kısımlarında ikişer tane ethernet girişi olduğunu da belirtelim.

TP-Link’in ücretsiz Android ve iOS uygulamaları sayesinde de kısa sürede kurulum gerçekleştirebiliyor ve ağınız üzerine ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi düzen kurabilir, ebeveyn kontrolü getirerek misafirleri belirleyerek kesintisiz bir internet deneyimi sunabilirsiniz.

Koca bir alanda yalnızca bir ağ üzerinden pek çok cihaza yüksek hızda bağlantı imkânı

Bir düşünün, Mesh teknolojisi sayesinde eviniz ya da ofisinizde bağlanacağınız sadece tek bir ağ oluyor ve bu ağa pek çok cihazı bağlayarak aynı anda yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Çift bant desteği, yani 2.4GHz ve 5GHz değerleri sunduğu için de bir yandan internet üzerinden yüksek çözünürlüklü diziler izlerken bir yandan da güçlü bağlantı gereksinimi bulunan online oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Dediğimiz gibi, Deco E4’te iki cihaz yer alıyor ve TP-Link’in belirttiğine göre bu sistem, tam 260 metrekarelik alanda güçlü performans sunabiliyor. İstenirse Deco’nun 3 cihazdan oluşan sistemi de tercih edilebilir ve bu sayede daha büyük bir kapsama alanı mümkün olabilir. Tüm Deco ürünlerinin birbirleriyle uyumlu olarak çalıştığını da söylemek gerekiyor.
Ürün (İkili sistem olarak), ülkemizde 575 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

Boyutlar: 7.5 x 3.6 x 3.6 in (190.5 x 90.7 x 90.7 mm)
Antenler: Ünite başına 2 dahili çift bant
Portlar: 2 10/100Mbps, WAN/LAN Port, 1 Power Port
Kablosuz ağ standartları: IEEE 802.11 ac/n/a 5GHz’te 867 Mbps, 2.4 GHz’te 300 Mbps
Kablosuz güvenlik: WPA-PSK-/WPA2-PSK
Çalışma modları: Router, Access Point

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Anahtar Kelimeler:
Mesh Mesh Wi-Fi Sistemi

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