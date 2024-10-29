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  4. Meşhur Dubai çikolatasının sırrı çözüldü! Yapıp piyasaya süren ilk kişi konuştu... Meğerse o dönemde aklına gelmiş

Meşhur Dubai çikolatasının sırrı çözüldü! Yapıp piyasaya süren ilk kişi konuştu... Meğerse o dönemde aklına gelmiş

29.10.2024 11:29
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 11:29
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Sosyal medyada patladı kimse önünü alamadı. Evinde yapanlar, markette satılanlar, özel imalatlar... Dubai çikolatası adeta dünyayı kasıp kavurdu. O viral ürüne sahip olabilmek için ürünü marketlerden çalanlar bile oldu! Tüketim çılgınlığının bu yılki kanıtı resmen Dubai çikolatası olurken sır perdesi aralandı. O ürün kimin aklına nasıl geldi sorusu tüketicinin de dikkatini çekerken fikir sahibi açıkladı!

Sosyal medyanın konuştuğu ürün Dubai çikolatası viral olmaya devam ederken sır perdesi aralandı, çikolatanın fikir sahibi kadın ilham dönemini anlattı.

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HAMİLELİĞİ FIRSAT KAPISI AÇTI

38 yaşındaki Mısır asıllı İngiliz girişimci Sarah Hamouda, sosyal medyada paylaşılan bir röportajda kendisine sorulan soruları yanıtladı. Hamileliği döneminde aşırı çikolata bağlılığı yaşayan kadın, o dönem yediği hiç bir çikolatanın kendisine yetmediğini dile getirdi.

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"ÇILGINCA İNANILMAZ BİR DENEYİM"

3 ayrı iç dolgusuna sahip çikolata adına çıkardığı markasının isminin açılımının Türkçe karşılığı "Çılgınca inanılmaz bir deneyim" demek. Bu alışılagelmişin dışındaki çikolatayı denemek isteyenler evde yapmaya çalıştı. Bazı marketlerde ürünü çalanlar bile oldu.

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İLHAMI BAKLAVADAN ALMIŞ

Röportajda çikolatalardan birinin yapımında 'baklava'dan esinlendiklerini söyleyen Hamouda, "Neden Dubai ?" sorusuna da "Duabi fırsatlar ülkesi" cevabını verdi. Marka bu ünle beraber sahte satıcılarla da uğraşmaya başladı. Marka dolandırıcılara karşı müşterilerini uyardı.

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93 MİLYON KERE

Dubai çikolatası, Maria Vehera isimli bir influencerın Sarah Hamouda'nın yarattığı çikolatayı denediği videoyu paylaşması üzerine adeta sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Video tam 93 milyon kere izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
çikolata Dubai baklava
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