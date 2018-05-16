Messi: Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Messi, Arjantin'in TyCSports televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Messi, Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur. Hepimizin kabul etmekte zorlanacağı bir karar olur ve bunu ona da söyledim" dedi.
Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini aktaran yıldız futbolcu, "Dünyanın en iyi takımında oynuyorum. Benim için buradan daha iyi bir yer yok. Her sezon tüm kupalar için savaşıyorum. Bir şeyleri kanıtlamak için başka bir takıma gitmeye ihtiyaç duymuyorum" açıklamasını yaptı.
Kimseyle rekabet etmediğini aktaran Messi, "Cristiano Ronaldo ile de yarışmıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum. Her sezon kendimi geliştirmeye çabalıyorum" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!
Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!
Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Dünya bu transferi konuşacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum