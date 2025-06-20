Messi'nin FIFA'yı bile takmadı! Kuralı gözüne kırpmadan çiğnedi ve yine de ceza almadı

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı. Müsabakada Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MESSI'DEN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

İkinci yarıda toparlanan Inter Miami, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Mücadele boyunca harika bir performans ortaya koyan Messi, maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

FIFA'NIN KURALINI ÇİĞNEDİ

FIFA'nın kuralına göre, maçın oyuncusu ödülüne layık görülen her oyuncu özel bir röportaj vermesi gerekiyor. Messi'nin maç sonunda bu röportajı vermeyi reddettiği aktarılırken FIFA'nın da herhangi bir aksiyon almayacağı öğrenildi.