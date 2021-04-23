Messi'ye 225 milyon euroluk sözleşme

ESPN'nin haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli süperstarı takımda tutmanın yollarını arıyor.

Messi'ye yıllık 75 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek olan Katalan devi, kontrat süresini ise 2+1 yıl olarak belirledi. Kabul etmesi halinde 3 yıl için 225 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak olan Messi'nin kararını henüz vermediği aktarıldı.

Başkan Laporta'nın 33 yaşındaki yıldızı 'en üst seviyede oynayacaklarına' ikna etmek için Haaland ve Neymar transferlerinin finansal tarafıyla ilgili çalıştığı da öğrenildi.

Oyuncunun babası ve menajeri Jorge Messi, ilerleyen günlerde Barcelona'ya gelerek kulüple yeni sözleşme konusunda masaya oturacak.



