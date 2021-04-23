SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Messi'ye 225 milyon euroluk sözleşme

Messi'ye 225 milyon euroluk sözleşme

23.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'ye 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

Messi'ye 225 milyon euroluk sözleşme

ESPN'nin haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli süperstarı takımda tutmanın yollarını arıyor.

Messi'ye yıllık 75 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek olan Katalan devi, kontrat süresini ise 2+1 yıl olarak belirledi. Kabul etmesi halinde 3 yıl için 225 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak olan Messi'nin kararını henüz vermediği aktarıldı.

Başkan Laporta'nın 33 yaşındaki yıldızı 'en üst seviyede oynayacaklarına' ikna etmek için Haaland ve Neymar transferlerinin finansal tarafıyla ilgili çalıştığı da öğrenildi.

Oyuncunun babası ve menajeri Jorge Messi, ilerleyen günlerde Barcelona'ya gelerek kulüple yeni sözleşme konusunda masaya oturacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Barcelona'dan flaş Avrupa Süper Ligi açıklamasıBarcelona'dan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Emre Belözoğlu'dan Aykut Kocaman itirafı

Emre Belözoğlu'dan Aykut Kocaman itirafı

Akhisar'ın transferinin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

Akhisar'ın transferinin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.