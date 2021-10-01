Messi'ye büyük şok! Kaldığı otelde soygun

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye transfer olan Lionel Messi, hırsızlık şokuyla sarsıldı.

Messi, eşi ve çocuklarıyla kaldığı otelin soyulması üzerine taşınmak ve eve geçmek için çalışmalarına başladı.

The Sun'da yer alan habere göre Messi'nin kaldığı Le Royal Monceau'de bir hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre Messi'nin kaldığı odanın üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar 3 bin sterlin'lik altın kolye, 500 sterlin'lik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çaldı.

Odası soyulan kişinin Dubaili bir mali müşavir olduğu yazıldı.

