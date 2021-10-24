Mesut Akusta Teşkilat dizisine böyle geri döndü! Mete Başkan, MİT ajanı Zehra'yı kurtardı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde Mete Başkan sürprizi yaşandı.

METE BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.



Sağlığına kavuşan Akusta, bir süre evinde dinlendikten sonra Teşkilat'a geri döndü. Usta oyuncu, son bölümde kaçırılan Zehra'yı teröristlerin elinden kurtardı.

Ekibiyle yeniden buluşan Mete Başkan'ın yeni göreve atandığı ve MİT'in özel operasyonlardan sorumlu müsteşar yardımcısı olduğu da açıklandı.



