MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mesut Akusta Teşkilat dizisine böyle geri döndü! Mete Başkan, MİT ajanı Zehra'yı kurtardı

Mesut Akusta Teşkilat dizisine böyle geri döndü! Mete Başkan, MİT ajanı Zehra'yı kurtardı

24.10.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 19. yeni bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçiren usta oyuncu Mesut Akusta, sağlığına kavuşmasının ardından son bölümde Teşkilat dizisine geri döndü. Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan, kaçırılan Zehra'yı kurtardı. Mete Başkan'ın "Bu devlet ne bir karış toprağını, ne bir damla suyunu, ne de bir evladını kalleşin eline bırakmaz" sözleri dikkat çekti.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde Mete Başkan sürprizi yaşandı.

c19b49ec-55e2-401d-b5e1-7ae4b0cad9e8

METE BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.
Başlıksız-22
Sağlığına kavuşan Akusta, bir süre evinde dinlendikten sonra Teşkilat'a geri döndü. Usta oyuncu, son bölümde kaçırılan Zehra'yı teröristlerin elinden kurtardı.

8f6ab5dd-c3f6-4709-ac73-d2c3d6c0e364

Ekibiyle yeniden buluşan Mete Başkan'ın yeni göreve atandığı ve MİT'in özel operasyonlardan sorumlu müsteşar yardımcısı olduğu da açıklandı.

9d912232-cf6a-41f0-894e-932f789308bf


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir?El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

"İlk kez şahit oluyoruz" diyerek tepki gösterdi: Yazıklar olsun

"İlk kez şahit oluyoruz" diyerek tepki gösterdi: Yazıklar olsun

24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.