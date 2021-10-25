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Teşkilat dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ajanları Zehra ve Serdar, İsrail'de operasyonda!

25.10.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri dikkat çekiyor. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kimlik değiştirerek İsrail'e giriş yapıyor. Yeni bölümde Serdar, Zehra'ya "Bu meslek sana çok yakışıyor" sözleriyle de iltifat ediyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur.

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Serdar’ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Mesut Akusta Teşkilat dizisine böyle geri döndü! Mete Başkan, MİT ajanı Zehra'yı kurtardıMesut Akusta Teşkilat dizisine böyle geri döndü! Mete Başkan, MİT ajanı Zehra'yı kurtardı

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Ceren ve Yıldırım’ın buluşması Serdar’ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

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Mete Başkan’ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir.

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Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel’in peşine düşen ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşır.

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Çağlar Ertuğrul Ezgi Şenler MİT Teşkilat dizisi
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