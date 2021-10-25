Teşkilat dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ajanları Zehra ve Serdar, İsrail'de operasyonda!

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur.

Serdar’ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Ceren ve Yıldırım’ın buluşması Serdar’ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.



Mete Başkan’ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir.

Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel’in peşine düşen ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşır.



