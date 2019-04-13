Mesut Bakkal: Biz bu işin içinden çıkarız

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Mesut Bakkal, Trabzonspor maçını değerlendirdi. Bakkal, “İki, üç günlük çalışma. İstatistiklere de baktım hepsinde önde olan takımız. Bu maçın sonucu bu değil. Ben 3 gün oldu çalışalı, inanılmaz tepki veren takım buldum. 10 tane korner, ceza sahası içerisinde topla buluşma 35, ikili mücadeleler bizde. Siz böyle oynayın, biz bu işin içinden çıkarız” dedi.

"MÜCADELEDEN MEMNUNUM"

İyi niyetli, bir şeyleri üreten takım olduğunu dile getiren Bakkal, “Üçüncü bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maçı farklı çevirebilirdik. Ben mücadeleden memnunum. Talihsiz bir gol yedik. Artık diğer maça hazırlanacağız. İyi olacağımızın inancındayım” diye konuştu.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Gol yollarındaki sıkıntı ile ilgili soruya Bakkal, “Devam edeceğiz. Sakho inanılmaz oynadı. Yusuf dikine oynadı. Yüreklendirip, devam edeceğiz. Özellikle Sakho, Yusuf ve çoğu oyuncunun performansından memnunum. Bu bize inşallah şanslı olarak geri döner” diye cevapladı.

