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Mesut Özil ve Amine Gülşe evleniyor! Mesut Özil Amine Gülşe'yi evinden böyle çıkardı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor. Dün gerçekleşen kınanın yankıları sürerken şimdi de davullu zurnalı gelin almanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşti. İkili salona Ölürüm Türkiyem şarkısıyla çıktı. Çiftin karşılıklı oynadığı anlar ve geceden görüntüler misafirler tarafından sosyal medyada yayınlandı.

İkili bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle evlenecek. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.

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Özil, Four Seasons Hotel'de gerçekleşecek olan düğünden saatler kala müstakbel eşini baba evinden aldı. Davul zurna eşliğinde baba evinden çıkarılan Amine Gülşe kapıda müstakbel eşiyle göbek atmayı ihmal etmedi.

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Mesut Özil Amine Gülşe Mesut Özil Amine Gülşe düğün

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