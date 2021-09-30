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Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

30.09.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un eski futbolcusu Peter Crouch, Chelsea'nin Juventus'a 1-0 yenildiği maçta orta saha oyuncusu Kai Havertz'e eleştiri yağdırdı. Chelsea'nin Alman oyuncusu Havertz'e çok sinirlenen Crouch, onu Mesut Özil'e benzetti. ''Tıpkı Mesut Özil gibi; tembel, işe yaramaz ve sinir bozucu bir top oynadı" ifadeleri canlı yayında olay oldu.

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

PETER CROUCH'TAN OLAY MESUT ÖZİL BENZETMESİ

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Liverpool'un efsane oyuncuları arasında yer alan Peter Crouch'tan Mesut Özil'e yapılan benzetme olay oldu. Chelsea'nin Alman yıldızı Kai Havertz'e eleştiri yağdıran Crouch, genç oyuncuyu Mesut Özil'e benzetti.

"TEMBEL VE İŞE YARAMAZ"

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Kai Havertz'in oynadığı futbolu beğenmeyen Crouch, canlı yayında ilginç sözler kullandı. Havertz için canlı yayında, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea Juventus Mesut Özil
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