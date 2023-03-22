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Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Başakşehir oyuncusu Mesut Özil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü futbolcu futbolu bıraktı

22.03.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Özil son dakika açıklamasında bulunarak futbolu bıraktığını duyurdu. Ünlü futbolcunun neden futbolu bıraktığı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Başakşehir oyuncusu Mesut Özil kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Başakşehir oyuncusu Mesut Özil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü futbolcu futbolu bıraktı

Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. Birçok kişi basında yer alan son dakika haberlerinin ardından konuya dair araştırma yapmaya başladı. Başakşehir oyuncusu Mesut Özil 34 yaşında futbol kariyerini noktaladı. İşte Mesut Özil'in hayatı ve biyografisi...

MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil açıklamasında şu ifadelri kullandı:

"Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti."

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, 1988 yılında Gelsenkircken şehrinde dünyaya gelmiştir.

1995 yılında aynı şehirde futbol kariyerine başlayan başarılı oyuncu, 2000 senesinde babasının yönlendirmesi ile Rot-Weiss Essesn altyapı takımına kaydolmuştur. Bu süreçte takım kendisine profesyonellik teklif etmesine rağmen, Özil bu teklifi reddetmiştir. Özil 2010 yılında Werder Bremen ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bu başarıdan sonra Real Madrid’e transfer olan başarılı oyuncu, Real Madrid ile 6 senelik bir sözleşme imzaladı. 2013 yılında Arsenal’e transfer edilen Özil, Real Madrid’e en fazla para kazandıran oyuncu olmuştur.

Mesut Özil, 2014 senesinde Türkiye Güzeli Amine Gülşen ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2020 senesinde bir kızları oldu. Özil, 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyiyordu.

MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mesut Özil'in altyapı kariyeri:

1995-1998 Westfalia 04 Gelsenkirchen
1998-1999 Teutonia Schalke-Nord
1999-2000 Falke Gelsenkirchen
2000-2005 Rot-Weiss Essen
2005-2006 Schalke 04

Mesut Özil'in profesyonel futbol kariyeri:

2006-2007 Schalke
2008-2010 Werder Bremen
2010-2013 Real Madrid
2013-2021 Arsenal
2021-2022 Fenerbahçe
2022- İstanbul Başakşehir

Mesut Özil'in milli takım kariyeri:

2006-2007 Almanya U-19
2007-2009 Almanya U-21
2009-2018 Almanya

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