Mynet Trend

İşte Mesut Özil'in hayranı olduğu Türk dizisi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 13.02.2019 21:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçisi olduğu "Payitaht: Abdülhamid" diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İşte Mesut Özil'in hayranı olduğu Türk dizisi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Payitaht: Abdülhamid" dizisini yakından takip ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi.

Mesut da İnal'ın videosunu Instagram hesabından paylaştı. İnal, mesajında "Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur." ifadelerini kullandı.

Mesut ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz." cevabını verdi.

131550060271

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!
Süper Lig'in yeni yengesi Rize'ye hayran kaldı!Süper Lig'in yeni yengesi Rize'ye hayran kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal Payitaht Abdülhamid

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!

Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize'ye hayran kaldı

Süper Lig'in yeni yengesi Rize'ye hayran kaldı!

Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı

Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı

Hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın sevgilisi Luiza Ungerer'den ilk açıklama

Sevgilisi suskunluğunu bozdu: Kaybolduğu gün...

Trabzonlu sanatçıdan VAR'a videolu tepki

Trabzonlu sanatçıdan VAR tepkisi

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sosyal medyayı sallayan paylaşım

Fatih Terim'in kızından olay paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.