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Mesut Özil ve Amine Gülşe balayında! Eğlence çıkışı gerginlik

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Arsenal'de futbol oynayan Türk asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe Alaçatı'da balayı yaparken bir gerilim yaşadı. Ünlü çift çiçekçilerin yanlarına gelmesinden rahatsız oldu.

Mesut Özil ve Amine Gülşe balayında! Eğlence çıkışı gerginlik

İstanbul'da 7 Haziran'da evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile ünlü futbolcu Mesut Özil, balayına Çeşme'de devam ediyor. Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı 2 katlı lüks villada, Almanya'dan gelen misafirlerini de ağırlayan Özil, eğlendiği mekandan çıkarken yanlarına gelen seyyar çiçekçilerle gerginlik yaşadı.

Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi.

Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşları ile eğlence mekanının önünden ayrıldı. (DHA)

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Mesut Özil ve Amine Gülşe Mesut Özil ve Amine Gülşe balayı

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