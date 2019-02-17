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Mesut Özil ve Amine Gülşe Diriliş Ertuğrul setinde...

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SİNEMA TV  | 17.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusunun daveti üzerine nişanlısı Amine Gülşe'yle hayranı olduğu dizinin setini ziyaret etti. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe Diriliş Ertuğrul setinde...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Amine Gülşe ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Mesut Özil, bugün hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sete gitti.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Özil, dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan ile çektirdikleri fotoğrafı, "Çok keyifli geçen set ziyareti" notuyla paylaştı.

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"YOLUN DÜŞERSE SETE BEKLERİZ"

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj göndermişti.

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İnal, mesajında "Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur" ifadelerini kullanmıştı.

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"BİZ TÜRKLER TARİHİNE AÇ BİR TOPLUMUZ"

Mesut ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil diriliş: ertuğrul

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