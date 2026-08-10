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Metal parçaları nedeniyle toplatılıyor! Çöpe atın çağrısı yapıldı

Avustralya'da çocukların boğaz ağrısını hafifletmek amacıyla kullandığı bir pastil ürününün belirli partisinde metal parçaları bulunabileceği gerekçesiyle geri çağırma kararı alındı. Yetkililer, ürünü satın alan tüketicilere kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu.

Metal parçaları nedeniyle toplatılıyor! Çöpe atın çağrısı yapıldı
Nilgün Arabacı

Çocuklar için üretilen Key-Sun Kids Honey & Eucalyptus and Acerola adlı boğaz pastili, içerisinde metal parçaları bulunabileceği endişesi nedeniyle geri çağrıldı. Ürünün Avustralya'nın birçok eyaletinde eczane ve sağlık ürünleri satan mağazalarda, ayrıca Yeni Güney Galler'de internet üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Çocuklarda boğaz ağrısını yatıştırmak amacıyla kullanılan ürünle ilgili geri çağırma uyarısı yapıldı. Yetkililer, belirli bir partiye ait pastillerde metal parçalarının bulunabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

Geri çağırmadan 0072 parti numaralı ve son kullanma tarihi Haziran 2028 olan ürünler etkileniyor. Söz konusu pastillerin Yeni Güney Galler, Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland, Victoria, Tazmanya, Güney Avustralya ve Batı Avustralya'daki eczane ve benzeri satış noktalarında tüketicilere sunulduğu bildirildi. Ürün ayrıca Yeni Güney Galler'de internet üzerinden de satıldı.

Bal ve okaliptüs ile acerola içeren pastillerin temel kullanım amacı boğaz ağrısını hafifletmek. Ancak ürün içerisinde metal parçalarının bulunabileceğine ilişkin endişelerin ortaya çıkması üzerine ilgili parti için geri çağırma işlemi başlatıldı.

Yetkililer, metal içeren gıda ürünlerinin tüketilmesi halinde yaralanma veya başka sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu ürünü satın alan tüketicilerin pastilleri kullanmamaları ve ürünü satın aldıkları yere iade etmeleri istendi. Ürünü kullandıktan sonra herhangi bir sağlık endişesi yaşayan kişilerin ise tıbbi yardım alması gerektiği belirtildi.

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ilaç demir metal
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