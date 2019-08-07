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Metal Wolf Chaos XD inceleme puanları açıklandı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

6 Ağustos tarihinde çıkış yapan aksiyon oyunu Metal Wolf Chaos XD’nin ilk inceleme puanları yayınlandı.

Metal Wolf Chaos XD inceleme puanları açıklandı

FromSoftware’in remaster oyunlarından biri olan Metal Wolf Chaos XD, orjinalinde Japonya’da Xbox platformunda çıktı. Şimdi sıra Avrupa kullanıcılarına geldi. İşin tuhaf yanı oyunun hikayesinin “çok saçma” olduğunu söyleyen, yayınlanan videonun anlamsız olduğunu savunan çokça internet sitesi var. Ancak bu anlamsızlık arkasında eğlenceli öğeleri de barındırdığı ve aksiyon severlerin dikkatini çekebileceğini belirten yorumlar da mevcut.

  • IGN – 5.5
  • Forbes – 8
  • We Got This Covered – 2.5/5
  • Destructoid – 7.5
  • Cultured Vultures – 7
  • CGMagazine – 7.5
  • Screen Rant – 2.5/5
  • Slant Magazine – 3.5/5
  • Attack of the Fanboy – 3.5/5

Oyuna PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
metal wolf chaos xd fromsoftware

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