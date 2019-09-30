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Metallica, James Hetfield’in rehabilitasyonu nedeniyle konserlerini iptal etti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Metallica grubu, solisti ve kurucusu James Hetfield'in alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzere rehabilitasyon merkezine yatması üzerine konserlerini iptal etti.

Metallica, James Hetfield’in rehabilitasyonu nedeniyle konserlerini iptal etti

Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica’nın solisti ve kurucusu James Hetfield, alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzere rehabilitasyon merkezine yattı. Bu nedenle grup Avustralya ve Yeni Zelanda konserlerini iptal etti.

Müzik grubunun üç üyesi, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla hayranlarından özür dileyerek, "Birçoğunuzun bildiği gibi kardeşimiz James uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor. Maalesef şimdi iyileşmek için tekrar bir tedavi programına girmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Baterist Lars Ulrich, gitarist Kirk Hammett ve bas gitarcı Rob Trujillo, ortak açıklamalarında, konser bileti alan seyircilere bilet ücretlerinin iade edileceğini de duyurdu.

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Grup üyeleri, Metallica’nın 56 yaşındaki kurucusu olan Hetfield için hayranlarından anlayış ve destek beklediklerini dile getirdi.

Metallica, 17-29 Ekim tarihleri arasında beş Avustralya şehrinde, ardından da Yeni Zelanda’da dört konser verecekti.

Hetfield, 2004'te vizyona giren Some Kind of Monster belgeselinde alkol bağımlılığından bahsetmiş, belgeselin izleyiciyle buluştuğu sırada bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. 2017'de Joe Rogan'a bir röportaj veren Hetfield, 15 yıldır alkol kullanmadığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
James Hetfield metallica

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