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Mete Başkan Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Mesut Akusta Teşkilat'tan ayrılacak mı?

20.04.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tims&B imzalı, Millî İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile beraber özel hayatını da konu edinen TRT1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ta Mete Başkan şoku yaşandı. Teşkilat’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; suikastın ardından Müsteşar Mete Bey'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oluyor.

Mete Başkan Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Mesut Akusta Teşkilat'tan ayrılacak mı?

Pazar akşamları TRT1’de yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi olay yarattı. Usta oyuncu Mesut Akusta’nın hayat verdiği Mete Başkan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı Teşkilat’ın 8. bölümünde belli olacak.

METE BAŞKAN TEŞKİLAT’TAN AYRILIYOR MU?

TRT1’de yayımlanan Teşkilat dizisinde bu hafta, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vuruyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Teşkilat’ta teröristlerin hain planlarını önlemek amacıyla teslim olarak canlarını ortaya koyan Zehra, Serdar ve Hulki, ölümle karşı karşıya gelir.

Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Hakkı ve Pınar da oraya gelir. Güvenlik protokollerini çözdüğü Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hâle getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşılaşır.

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek adına ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki de kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık oluşturur. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak adına son bir şans daha ister.

Sadakatinden şüphe duyan Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini tekrardan kanıtlamak adına bu görevi yerine getirmek zorundadır.

Bu esnada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

METE BAŞKAN ÖLECEK Mİ?

Teşkilat'ın fragmanda Zayed Fadi, Mete Başkan'a suikast kuruyor ve Mete Başkan’ı vuruyor.

Suikast sonrası Müsteşar Mete Bey'in ölüp ölmeyeceği ve dolayısıyla Mesut Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, 8. bölümle birlikte netlik kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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