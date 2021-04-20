Mete Başkan Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Mesut Akusta Teşkilat'tan ayrılacak mı?

Pazar akşamları TRT1’de yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi olay yarattı. Usta oyuncu Mesut Akusta’nın hayat verdiği Mete Başkan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı Teşkilat’ın 8. bölümünde belli olacak.

METE BAŞKAN TEŞKİLAT’TAN AYRILIYOR MU?

TRT1’de yayımlanan Teşkilat dizisinde bu hafta, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vuruyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Teşkilat’ta teröristlerin hain planlarını önlemek amacıyla teslim olarak canlarını ortaya koyan Zehra, Serdar ve Hulki, ölümle karşı karşıya gelir.

Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Hakkı ve Pınar da oraya gelir. Güvenlik protokollerini çözdüğü Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hâle getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşılaşır.

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek adına ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki de kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık oluşturur. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak adına son bir şans daha ister.