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Mete Gazoz Olimpiyatlar'a çeyrek finalde veda etti: "Beceremedik bu sefer, bunun intikamı alınır"

04.08.2024 17:23
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaştı. Rakibine 6-4 kaybeden Mete Gazoz Olimpiyatlara çeyrek finalde veda etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Gazoz, "Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır." dedi.

Mete Gazoz Olimpiyatlar'a çeyrek finalde veda etti: "Beceremedik bu sefer, bunun intikamı alınır"

2024 Paris Olimpiyatları erkekler bireysel klasik yay çeyrek finalinde Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz, Olimpiyatlara veda etti. Mete Gazoz mağlubiyet sonrası TRT Spor'a konuştu.

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"BİRİNCİ OLABİLİRDİM..."

Haftaya güzel başladıklarını söyleyen Gazoz, "Bireyselde birinci olabilirdim gene, son maçta rakibim şans da verdi son seride. Bu sefer değerlendiremedim" dedi.

"BUNUN İNTİKAMI ALINIR"

Kendisine 'üzülme' diyerek destekte bulunanlara da teşekkür eden Gazoz, "İlk aşamada üzülmemek çok zor. Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır." dedi.

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"TAKIM OLARAK ÇOK MUTSUZ DEĞİLİZ"

Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını anlatan Mete Gazoz, "Bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu, bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." diye konuştu.

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"HER OLİMPİYATTA KÜRSÜNÜN BİR YERİNDE OLMAK ÖNEMLİ"

Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu, "Dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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