Mete Kalkavan: Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum

Türkiye’de birçok mücadelede düdük çalmış olan FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, koronavirüs salgınının etkileri ve aldıkları önlemlerle alakalı açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki hakem, koronavirüs salgının ardından hayatında birçok şeyi atladığını fark ettiğini ifade ederek, "Çok hızlı yaşıyormuşuz. Hayatımızda değerlendiremediğimiz çok şeyi ve eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Özellikle manevi anlamda. Birçok şeyi ıskalamışız. Farkında değilmişiz. Bir çok konuda empati yapma şansını yakaladık" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMLA ZAMAN GEÇİRME İMKANI BULDUM"

Bu dönemde evde bol bol çocuklarıyla vakit geçirdiğinin altını çizen Mete Kalkavan, "Oğlum Poyraz 6 buçuk yaşında ilkokul 1’e gidiyor. Şimdi online eğitime geçtiler. Kızım Yağmur 4 yaşında kreşe gidiyordu. O da uzaktan video başında eğitim alıyor. Çocuklar, benim evde onlarla kalmamdan çok mutlular. Ben yoğunluktan hep ikinci planda kalmıştım, şimdi annelerinden daha fazla benimle vakit geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"YASAĞA UYULUYOR"

Hakem Kalkavan, koronavirüs salgınının yayılımını daha fazla önlemek adına getirilen kısıtlamalara vatandaşların uyduğunu aktararak, "Ben şu günlerde fabrikaya 30 dakikada varıyorum. Artık dışarı çıkmam gerektiğinde haritalara, yoğunluk durumuna bakmıyorum. İstanbul yasağa her geçen gün daha ciddi şekilde uymaya başladı. Toplu ulaşım 8 milyondan,1 milyona geldi. Yoğunluk yüzde 10-15’i hiç geçmiyor" değerlendirmesini yaptı.