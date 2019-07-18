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Meteoroloji'den 11 ile sağanak uyarısı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor.

Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu 19 temmuz hava durumu sağanak yağış

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